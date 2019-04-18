هل التقى الوزير اللبناني جبران باسيل بمسؤول إسرائيلي بروسيا؟

رام الله - دنيا الوطننفت وزارة الخارجية اللبنانية، المعلومات التي أوردها موقع (إيلاف) السعودي، والتي قال فيها إن مسؤولاً إسرائيلياً اجتمع مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في موسكو، وناقشا خلاله "الحدود بين البلدين وحزب الله".وقالت الوزارة، في بيان صحفي: "ننفي نفياً قاطعاً ما أورده موقع (إيلاف) الإخباري عن حصول الاجتماع في موسكو بين باسيل ومسؤول إسرائيلي، والخبر من نسج الخيال".وحسب الموقع السعودي، فإن الاجتماع استمر ساعتين برعاية روسيا، وأن الجانبين ناقشا "قضايا تهم البلدين، بينها القضية السورية ونظام الرئيس الأسد، وقضية مصانع الأسلحة الإيرانية في لبنان".ونقل المسؤول الإسرائيلي رسالة إلى الرئيس اللبناني ميشيل عون عن طريق وزير الخارجية وبموجبها: "إسرائيل لا تعتبر لبنان عدواً، لكنها لن تتردد بمهاجمة أهداف إيرانية وحزب الله في لبنان".ووفقاً للموقع، فإن الوزير باسيل طالب "الجانب الإسرائيلي بالتوقف عن تهديد لبنان بسبب حزب الله، الذي يعتبر أحد مكونات لبنان، والدولة اللبنانية ستعرف كيف تستوعب كل الأحزاب والفئات تحت سيادتها".وذكر التقرير، أن المصدر الذي اعتمد عليه التقرير ألمح إلى أن الوزير اللبناني، بحث مع المسؤول الإسرائيلي قضية العقوبات الأمريكية على لبنان، وطلب منه التوسط أمام الجانب الأمريكي، وعدم التسرع بفرض العقوبات، ومنح لبنان بعض الوقت للاستعداد لذلك.ويشار إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كشف خلال خطابه في الجمعية العمومية أيلول/ سبتمبر الماضي، أن "حزب الله بالتعاون مع إيران أقاموا عدداً من المصانع للصواريخ الدقيقة في بيروت" واستعرض خلال ذلك صورة لمنشأة صواريخ في لبنان.