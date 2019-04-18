العثور على جثة شاب قبالة بحر السودانية والشرطة تحقق

خاص دنيا الوطنأفاد العقيد ايمن البطنيجي الناطق باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بأنه تم العثور على جثة شاب غريق، قبالة بحر السودانية شمال غرب مدينة غزة.وأشار البطنيجي في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أنه تم التعرف على جثة الشاب وهو (ج ، ر)، (19 عاما) من سكان حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.وأكد أن قوة من الشرطة الفلسطينية توجهت إلى المكان، وباشرت بإجراءات التحقيق؛ للوقوف على خلفيات الحادث.