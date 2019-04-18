حنا: في يوم الجلاء نوجه التحية لاهلنا في الجولان العربي السوري

رام الله - دنيا الوطنوجه المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس رسالة اكبار واعتزاز لاهلنا في الجولان العربي السوري المحتل وذلك بمناسبة يوم الجلاء .وقال في رسالته بأن الجولان العربي السوري انما يعتبر مدرسة عروبية ملؤها الانتماء للوطن والدفاع عن قضايا الامة وفي مقدمتها قضية فلسطين .واكد نلتفت الى اهلنا في الجولان في يوم الجلاء مؤكدين بأن الجولان سيبقى عربيا سوريا رغما عن كل الاجراءات الاحتلالية الغاشمة ورغما عن قرارات ترامب الغبية .وأوضح أن ان اعلان ترامب واجراءات الاحتلال لن تغير شيئا من هوية الجولان لا بل ان هذه الاجراءات لن تزيد اهلنا في الجولان الا مزيدا من التشبث والتمسك بهويتهم العربية السورية .وأكد من القدس الشريف نبعث بتحية الافتخار والوفاء والتقدير لاهلنا في الجولان ومن خلالهم لسوريا الابية المنتصرة على اعدائها .نقول لاهلنا في الجولان بأنكم ابطال تفتخر بكم سوريا ويفتخر بكم الاحرار من ابناء امتنا العربية وفي مقدمتهم شعبنا الفلسطيني البطل المدافع عن اعدل قضية عرفها التاريخ الانساني الحديث .وأضاف ان قرارات ترامب الغبية بحق القدس وبحق الجولان لن تغير شيئا من هوية القدس ومن هوية الجولان فالقدس كانت مدينة عربية فلسطينية قبل قرار ترامب وستبقى كذلك بعد هذا القرار وهذا هو حال الجولان الذي كان عربيا سوريا وسيبقى شاء من شاء وابى من ابى .