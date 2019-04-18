بعد هزيمة حزبه بالانتخابات الإسرائيلية.. غباي سيعقد مؤتمر حزبه بغضون 45 يومًا

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس)، أن رئيس حزب (العمل) آفي غباي، أعلن أمس الأربعاء، أنه سيعقد مؤتمر الحزب في غضون 45 يومًا في أعقاب انهيار الحزب في الانتخابات الأخيرة.وعلى الرغم من هزيمة حزب (العمل)، الذي وصل إلى أدنى مستوى له على الإطلاق مع ستة مقاعد في الكنيست، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان غباي، يعتزم ترك منصبه ومتى.وسيتيح عقد المؤتمر للحزب، أن يقرر ما إذا كان يجب أن يبكر موعد الانتخابات التمهيدية للحزب، أو تعيين رئيس مؤقت بدل غباي حتى الموعد المعتاد، الذي حدده دستور الحزب- 14 شهرًا من يوم الانتخابات- لكن نواب حزب العمل لا يسارعون إلى تولي زمام الإدارة المؤقتة بأيديهم، لأن ذلك يمنع الرئيس الجديد من التنافس على منصب الرئيس الدائم للحزب.