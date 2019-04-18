الأحد المقبل.. الرئيس عباس يزور القاهرة وقمة رئاسية مصرية فلسطينية

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



كشفت مصادر فتحاوية، عن زيارة مرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ للمشاركة في جلسة طارئة لوزراء الخارجية العرب، بشأن الأوضاع الفلسطينية.





وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها، لـ "دنيا الوطن"، أن الرئيس عباس سيزور القاهرة للمشاركة بالاجتماع، إلى جانب عقد لقاء قمة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي.







وأشارت المصادر، إلى أن الوفد الفتحاوي، الذي زار القاهرة مؤخراً، بحث مع المسؤولين المصريين جملة من الملفات ذات العلاقة بالمصالحة مع حركة حماس.





ولفتت المصادر، إلى أن مصر استمعت لوجهة نظر القيادة الفلسطينية، فيما يتعلق بمعيقات الملف في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن فتح تنتظر رداً من مصر بعد مشاورات ستجريها القاهرة مع حركة حماس.





يذكر، أن وفداً من حركة فتح برئاسة عزام الأحمد، زار الأسبوع الجاري القاهرة، وعقد لقاءات مع المسؤولين المصريين؛ لبحث ملف المصالحة.