الرئيس يُهنئ نظيره الكوري الشمالي بإعادة مبايعته رئيساً للجنة شؤون الدولة

رام الله - دنيا الوطنهنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي، المارشال كيم جونغ أون، بالثقة الكبيرة التي أولاه إياها أعضاء مجلس الشعب الأعلى، بإعادة مبايعته رئيساً للجنة شؤون الدولة.وأعرب في برقية التهنئة، عن اعتزازه بعلاقات الصداقة التاريخية القائمة بين البلدين، مؤكداً حرصه على تعزيزها وتطوير سبل التعاون المشترك.وأعرب عن ثقته بمواصلة كوريا دعمها وتضامنها الثابت مع شعبنا في سعيه ونضاله المشروع لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مدينة التسامح والتعايش والسلام.