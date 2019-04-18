شؤون فلسطينية

الرئيس يُهنئ نظيره الكوري الشمالي بإعادة مبايعته رئيساً للجنة شؤون الدولة

الرئيس يُهنئ نظيره الكوري الشمالي بإعادة مبايعته رئيساً للجنة شؤون الدولة
رام الله - دنيا الوطن
هنأ رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رئيس حزب العمل الكوري، رئيس لجنة شؤون الدولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي، المارشال كيم جونغ أون، بالثقة الكبيرة التي أولاه إياها أعضاء مجلس الشعب الأعلى، بإعادة مبايعته رئيساً للجنة شؤون الدولة.

وأعرب في برقية التهنئة، عن اعتزازه بعلاقات الصداقة التاريخية القائمة بين البلدين، مؤكداً حرصه على تعزيزها وتطوير سبل التعاون المشترك.

وأعرب عن ثقته بمواصلة كوريا دعمها وتضامنها الثابت مع شعبنا في سعيه ونضاله المشروع لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مدينة التسامح والتعايش والسلام.

أخبار ذات صلة

العثور على جثة شاب قبالة بحر السودانية والشرطة تحقق

العثور على جثة شاب قبالة بحر السودانية والشرطة تحقق

حنا: في يوم الجلاء نوجه التحية لاهلنا في الجولان العربي السوري

حنا: في يوم الجلاء نوجه التحية لاهلنا في الجولان العربي السوري

أبو سيف: لجنة مشتركة مع هيئة شؤون الأسرى لنشر وتعميم إبداعات الأسرى

أبو سيف: لجنة مشتركة مع هيئة شؤون الأسرى لنشر وتعميم إبداعات الأسرى

الأحد المقبل.. الرئيس عباس يزور القاهرة وقمة رئاسية مصرية فلسطينية

الأحد المقبل.. الرئيس عباس يزور القاهرة وقمة رئاسية مصرية فلسطينية

وزيرة شؤون المرأة تبحث آليات التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

وزيرة شؤون المرأة تبحث آليات التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

العاهل المغربي يُخصص منحة مالية لترميم بعض الفضاءات داخل الأقصى وبمحيطه

العاهل المغربي يُخصص منحة مالية لترميم بعض الفضاءات داخل الأقصى وبمحيطه

وزير الاقتصاد والسفير الأردني لدى فلسطين يبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية

وزير الاقتصاد والسفير الأردني لدى فلسطين يبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية

وزارة التنمية: أية تعديلات أو إجراءات تقوم بها حماس غزة لا تعنينا

وزارة التنمية: أية تعديلات أو إجراءات تقوم بها حماس غزة لا تعنينا

التعليقات

الدنيا حكايات

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

شؤون فلسطينية

حنا: في يوم الجلاء نوجه التحية لاهلنا في الجولان العربي السوري

حنا: في يوم الجلاء نوجه التحية لاهلنا في الجولان العربي السوري

أبو سيف: لجنة مشتركة مع هيئة شؤون الأسرى لنشر وتعميم إبداعات الأسرى

أبو سيف: لجنة مشتركة مع هيئة شؤون الأسرى لنشر وتعميم إبداعات الأسرى

وزيرة شؤون المرأة تبحث آليات التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

وزيرة شؤون المرأة تبحث آليات التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

العاهل المغربي يُخصص منحة مالية لترميم بعض الفضاءات داخل الأقصى وبمحيطه

العاهل المغربي يُخصص منحة مالية لترميم بعض الفضاءات داخل الأقصى وبمحيطه

الرئيس يُهنئ نظيره الكوري الشمالي بإعادة مبايعته رئيساً للجنة شؤون الدولة

الرئيس يُهنئ نظيره الكوري الشمالي بإعادة مبايعته رئيساً للجنة شؤون الدولة

وزير الاقتصاد والسفير الأردني لدى فلسطين يبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية

وزير الاقتصاد والسفير الأردني لدى فلسطين يبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية

وزارة التنمية: أية تعديلات أو إجراءات تقوم بها حماس غزة لا تعنينا

وزارة التنمية: أية تعديلات أو إجراءات تقوم بها حماس غزة لا تعنينا

الميزان يُدين قرار محكمة إسرائيلية تأييد أمر ترحيل مدير (هيومن رايتس ووتش)

الميزان يُدين قرار محكمة إسرائيلية تأييد أمر ترحيل مدير (هيومن رايتس ووتش)

منوعات

&#34;مُلهمة الثورة السوادنية&#34;.. هل تزوجت &#34;الكنداكة&#34; من ضابط بالجيش السوداني؟

"مُلهمة الثورة السوادنية".. هل تزوجت "الكنداكة" من ضابط بالجيش السوداني؟

لماذا كان يكره نور الشريف نادية الجندي ورفض العمل معها حتى آخر يوم بحياته؟

لماذا كان يكره نور الشريف نادية الجندي ورفض العمل معها حتى آخر يوم بحياته؟

تسريب تفاصيل مقلب رامز جلال الجديد.. هكذا ستكون هيئته المُفزعة

تسريب تفاصيل مقلب رامز جلال الجديد.. هكذا ستكون هيئته المُفزعة

سوسن بدر تظهر بلوك صادم في &#34;ولاد رزق2&#34;.. لن تُميزها

سوسن بدر تظهر بلوك صادم في "ولاد رزق2".. لن تُميزها

لم يعرفها الجمهور.. هل خضعت آيتن عامر لعملية تجميل؟

لم يعرفها الجمهور.. هل خضعت آيتن عامر لعملية تجميل؟

ظهور نادر للفنانة سيمون مع زوجها

ظهور نادر للفنانة سيمون مع زوجها

تعرض لقاء سويدان لحادث.. والمحضر يكشف خطوبتها سراً

تعرض لقاء سويدان لحادث.. والمحضر يكشف خطوبتها سراً

ناهد السباعي: اتصدمت في أحمد الفيشاوي بسبب ما فعله بي

ناهد السباعي: اتصدمت في أحمد الفيشاوي بسبب ما فعله بي

تغريدة جديدة لأصالة تثير ضجة.. هل &#34;تُلطش&#34; أنغام؟

تغريدة جديدة لأصالة تثير ضجة.. هل "تُلطش" أنغام؟

هل استعادت هيا الشعيبي وزنها الزائد؟ شاهدوا ضخامتها أمام هذه الممثلة

هل استعادت هيا الشعيبي وزنها الزائد؟ شاهدوا ضخامتها أمام هذه الممثلة

عربي

رغد صدام حسين تستذكر والدها وأخاها.. ماذا قالت؟

رغد صدام حسين تستذكر والدها وأخاها.. ماذا قالت؟

السعودية تتضامن مع فرنسا بعد حريق نوتردام

السعودية تتضامن مع فرنسا بعد حريق نوتردام

&#34;مراسلون بلا حدود&#34;: حرية الصحافة تواصل تراجعها في عدد من الدول

"مراسلون بلا حدود": حرية الصحافة تواصل تراجعها في عدد من الدول

الحريري يتخذ إجراءات تقشفية في لبنان

الحريري يتخذ إجراءات تقشفية في لبنان