وزير الاقتصاد والسفير الأردني لدى فلسطين يبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، والسفير الأردنيلدى دولة فلسطين محمد أبو وندي، اليوم الخميس، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وآليات رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.وفي بداية الاجتماع، هنأ السفير الأردني العسيلي بمنصبه الجديد، كوزير اقتصاد وطني، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه.وأكد الجانبان خلال الاجتماع، الذي جرى بمقر الوزارة، على عمق العلاقات الأخوية المتينة والشراكة الحقيقية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مشددين على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تعترض عمل القطاع الخاص الفلسطيني والأردني، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.