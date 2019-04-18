وزارة التنمية: أية تعديلات أو إجراءات تقوم بها حماس غزة لا تعنينا

قال داود الديك، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، أن أية تعديلات أو إجراءات أو تغييرات أو تصريحات، تصدر عن حكومة الأمر الواقع في غزة، بخصوص وزارة التنمية الاجتماعية لا تعني شيئاً بالنسبة لنا لا من قريب ولا من بعيد، وهي تمثل فقط موقف حركة حماس.



وأضاف الديك، أن وزارة التنمية الاجتماعية في الحكومة الشرعية الثامنة عشرة، هي الجهة المخولة بكل ما يتعلق بنطاق عملها، وستواصل تحمل مسؤولياتها تجاه أبناء شعبنا في قطاع غزة كالمعتاد.









رام الله - دنيا الوطن