(بتسيلم): الجيش الإسرائيلي قتل أربعة فلسطينيين دون أي مبرر

أكد المتحدث باسم منظمة (بتسيلم) الإسرائيلية، كريم جبران، أن نتائج التحقيقات

في استشهاد أحمد مناصرة، والمسعف المتطوع ساجد مزهر، من بيت لحم، ومحمد شاهين،

من سلفيت، ومحمد عدوان، من مخيم قلنديا، أظهرت بوضوح، أن إطلاق النار من جانب

الاحتلال لم يكن له أيّ مبرّر، وأنهم لم يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال.



وقال جبران لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس: إن جيش الاحتلال، يمارس سياسة الاستهتار وعدم الوضوح، وتجاوز تعليمات إطلاق النار على المواطنين في معظم الحالات، مؤكداً استناد المنظمة على جمع شهادات وإفادات شهود العيان إضافة للتصوير.



وأكد جبران، أن المنظمة ستنشر تفاصيل التحقيقات، إضافة لشريط فيديو، يُظهر إ عدام الشهيد محمد دار عدوان، بعد انتهائها كاملة، مؤكداً أن منظمات حقوق الإنسان ستلاحق الاحتلال في المنظمات الدولية لمحاسبته.

رام الله - دنيا الوطن