شعث: نتحرك باتجاه "روسيا" و"الصين" لمواجهة المشروع الأميركي





وأضاف شعث، أن القيادة تواصل التحرك باتجاه دول مثل روسيا والصين والهند وبريطانيا وفرنسا؛ لمواجهة المشروع الأميركي في الشرق الأوسط.



وقال شعث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس: إن إعلان ترامب نقل سفارة واشنطن إلى القدس المحتلة وسيادة إسرائيل على الجولان المحتل، وقطع المساعدات عن (أونروا) جريمة ومؤامرة لتصفية القضية وعزلها دولياً، داعياً المجتمع الدولي للتصدي لها.

رام الله - دنيا الوطناكد مستشار الرئيس للشؤون الخارجية، الدكتور نبيل شعث، أن كافة الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأميركي ترامب، منذ توليه الرئاسة، تثبت أن ما تسمى بـ (صفقة القرن) مؤامرة لتصفية القضية.