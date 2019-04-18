شعث: نتحرك باتجاه "روسيا" و"الصين" لمواجهة المشروع الأميركي
رام الله - دنيا الوطن
اكد مستشار الرئيس للشؤون الخارجية، الدكتور نبيل شعث، أن كافة الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأميركي ترامب، منذ توليه الرئاسة، تثبت أن ما تسمى بـ (صفقة القرن) مؤامرة لتصفية القضية.
اكد مستشار الرئيس للشؤون الخارجية، الدكتور نبيل شعث، أن كافة الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأميركي ترامب، منذ توليه الرئاسة، تثبت أن ما تسمى بـ (صفقة القرن) مؤامرة لتصفية القضية.
وأضاف شعث، أن القيادة تواصل التحرك باتجاه دول مثل روسيا والصين والهند وبريطانيا وفرنسا؛ لمواجهة المشروع الأميركي في الشرق الأوسط.
وقال شعث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس: إن إعلان ترامب نقل سفارة واشنطن إلى القدس المحتلة وسيادة إسرائيل على الجولان المحتل، وقطع المساعدات عن (أونروا) جريمة ومؤامرة لتصفية القضية وعزلها دولياً، داعياً المجتمع الدولي للتصدي لها.
وقال شعث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس: إن إعلان ترامب نقل سفارة واشنطن إلى القدس المحتلة وسيادة إسرائيل على الجولان المحتل، وقطع المساعدات عن (أونروا) جريمة ومؤامرة لتصفية القضية وعزلها دولياً، داعياً المجتمع الدولي للتصدي لها.
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