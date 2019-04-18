الاحتلال يُغلق قرية شوشحلة في بيت لحم ويمنع المواطنين من المبيت فيها

أعلن مسؤول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، أن سلطات

الاحتلال، أغلقت قرية شوشحلة قرب بلدة الخضر بمحافظة بيت لحم، ومنعت

المواطنين من المبيت فيها.



وأضاف بريجية في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال، هدمت ثلاث غرف زراعية بدعوى عدم الترخيص، بهدف تهجير المواطنين من القرية البالغ مساحتها 1200 دونم والمستهدفة بالمصادرة.





وأكد مسؤول ملف هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، أن فعاليات تنظم في القرية المهددة بالتهجير بالتزامن مع متابعة قانونية؛ للتصدي لمخططات الاحتلال والمحافظة على القرية كموروث حضاري.





يذكر، أن قرية شوشحلة تضم بيوتا أثرية منذ العام 1897، وتم ترميمها في العام 2016، وتحاصرها خمس مستوطنات من كافة الأطراف.

رام الله - دنيا الوطن