سلمان: إخطارات جديدة بالهدم لمنازل قرب الخط الأخضر





وقال سلمان في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس: إن معركة البوابات، هي معركة حقيقية للمزارعين الواقعة أراضيهم قرب جدار الضم والتوسع العنصري، مضيفاً أن المزارع، يبدأ رحلة العذاب اليومية لمنحه تصريحاً من أجل الوصول إلى أرضه.



أراضيهم.

رام الله - دنيا الوطنأعلن منسق الحملة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان في طولكرم سهيل سلمان، أن هناك عدداً من الإخطارات الجديدة لمنازل قرب الخط الأخضر، وبالقرب من مركز المدينة، مهددة بالهدم في أية لحظة، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال، تضيق بشكل كبير على المواطنين في هذه المناطق من أجل ترحيلهم والسيطرة على