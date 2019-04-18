سلمان: إخطارات جديدة بالهدم لمنازل قرب الخط الأخضر
رام الله - دنيا الوطن
أعلن منسق الحملة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان في طولكرم سهيل سلمان، أن هناك عدداً من الإخطارات الجديدة لمنازل قرب الخط الأخضر، وبالقرب من مركز المدينة، مهددة بالهدم في أية لحظة، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال، تضيق بشكل كبير على المواطنين في هذه المناطق من أجل ترحيلهم والسيطرة على
أعلن منسق الحملة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان في طولكرم سهيل سلمان، أن هناك عدداً من الإخطارات الجديدة لمنازل قرب الخط الأخضر، وبالقرب من مركز المدينة، مهددة بالهدم في أية لحظة، مشيراً إلى أن سلطات الاحتلال، تضيق بشكل كبير على المواطنين في هذه المناطق من أجل ترحيلهم والسيطرة على
أراضيهم.
وقال سلمان في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس: إن معركة البوابات، هي معركة حقيقية للمزارعين الواقعة أراضيهم قرب جدار الضم والتوسع العنصري، مضيفاً أن المزارع، يبدأ رحلة العذاب اليومية لمنحه تصريحاً من أجل الوصول إلى أرضه.
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