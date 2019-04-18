الخارجية: الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي تشرع بتنفيذ برنامج تعاون تنموي زراعي

حضارية لتساهم في جهود إحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وتأتي هذه البرامج أيضاً لتترجم توجيهات، وزير الخارجية والمغتربين، الدكتور رياض المالكي لتعزيز الهوية الفلسطينية دولياً، وذلك عبر برامج ثنائية وثلاثية

ومتعددة، تكون الموارد البشرية الفلسطينية التخصصية رافداً أساسياً في تنفيذها.



بدوره، أوضح سفير دولة فلسطين لدى بنغلادش يوسف رمضان أن مهمة وفد خبراء دولة فلسطين لبنغلادش، يكتسب أهمية خاصة في هذا التوقيت بالذات، حيث إن رئيسة الوزراء الشيخة حسينة تولي جل اهتمامها للمجال الزراعي لما له من أثر على تطور الاقتصاد وخطط الأمن الغذائي على المستوى الوطني، حيث إن تعداد بنغلادش يقارب مئة وسبعين مليون نسمة، وأضاف أن مهمة وفد الوكالة قد لاقت أهمية خاصة من قبل أعلى المستويات في جمهورية بنغلادش، وارتياحاً معبراً عنه، كونه يأتي من دولة شقيقة مثل فلسطين، لم تكن قد تناست أشقاءها رغم صعوبة الظروف التي تمر بها نتيجة الاحتلال وممارساته.



وسيقوم خبراء دولة فلسطين بنقل تجربتهم ومعرفتهم التخصصية في مهمة عمل تستمر عشرة أيام يتوقع أن يكون مردودها إيجابياً على آليات العمل الزراعي المحلي، بما يساهم في زيادة المحصول الزراعي وتحسين نوعيته، وبما يصب في خدمة مصالح البلدين.



رام الله - دنيا الوطنتنفيذاً لاتفاقيات التعاون الموقعة بين وزارة الخارجية والمغتربين، ممثلة بالوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، ووزارة الخارجية في جمهورية بنغلاديش؛ لتعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين، شرعت الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، بتنفيذ برنامج تنموي في المجال الزراعي في العاصمة داكا، وذلك ضمن جهود الوكالة لتنفيذ خطة عملها ضمن إطار التضامن من خلال التنمية كمساهمةً منها في تمكين سياسات وبرامج التنمية والتعاون جنوب- جنوب.وضم وفد دولة فلسطين، الذي وصل جمهورية بنغلادش، مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري، وسكرتير ثالث مسؤول الملف في الوكالة، إحسان أبو الرب، ومهندسي وزارة الزراعة، عماد غنمة، المتخصص في التربة، وسيد علي علقم، المتخصص في مكافحة الآفات والحشرات، وعماد عيد، المتخصص في الخضراوات، وسفير دولة فلسطين لدى بنغلادش، يوسف رمضان، ونور العايدي، من السفارة.وأوضح مدير عام الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي عماد الزهيري، أن هذا البرنامج التنموي، يأتي تلبيةً لاحتياج تم التعبير عنه من قبل الجهات البنغالية المعنية، حيث تمت مواءمة الإمكانيات الزراعية الفلسطينية التخصصية مع الاحتياجات والأولويات المعبر عنها ضمن برنامج لنقل الخبرة، والمعرفة، والدعم الفني تم بلورته لخدمة هذا البلد الصديق.وأضاف أن التنسيق لتنفيذ هذا البرنامج تم بالتعاون الكامل بين الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي ووزارة الزراعة الفلسطينية ووزارة الزراعة البنغالية من خلال سفارة دولة فلسطين في داكا، وذلك ضمن جهود دولة فلسطين عبر ذراعها للدبلوماسية العامة، والذي تمثله الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي لمد جسور التواصل مع دول العالم ولتعزيز التواجد الفلسطيني النوعي على الساحة الدولية بما يساهم في حشد مزيد من التضامن الدولي مع فلسطين، وبما يحافظ ويعزز من العلاقات التاريخية مع الدول الصديقة ويقوي ويطور من مكانتها، حيث أثبتت دولة فلسطين من خلال وكالتها للتعاون الدولي فاعلية برامجها وأنشطتها في مختلف أماكن التدخل وفي مجالات تنموية طبية وزراعية وإنسانية وإغاثية اعتمدت أساساً على العنصر البشري المميز والذي من خلاله فرضت فلسطين نفسها كمساهم فاعل في جهود المجتمع الدولي لمواجهة التحديات، واستغلال الفرص المتاحة أيضاً.واعتبر الزهيري، أن هذه البرامج التي تقوم بها الوكالة الفلسطينية في مناطق مختلفة من العالم، وفي عدد من الدول المنتقاة بعناية تأتي تنفيذاً لتعليمات الرئيس محمود عباس بضرورة تكثيف الحضور الفلسطيني المميز دولياً واستخدام القوة الناعمة كأداة