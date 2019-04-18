البطريرك يوحنا العاشر: القدس ودمشق توأمان لا ينفصلان

أكد البطريرك يوحنا العاشر يازجي بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، أن القدس ودمشق توأمان لا ينفصلان، وسيبقى الصوت المسيحي المشرقي صوتاً منادياً بالعدالة والحرية لشعبنا الفلسطيني، ومدافعاً عن القدس وهويتها العربية الفلسطينية وأوقافها، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.



جاء ذلك، خلال استقبال البطريرك يوحنا العاشر، وفداً فلسطينياً رسمياً، موجهاً رسالة تضامن من الكنيسة الأرثوذكسية الإنطاكية الشقيقة مع شعبنا الفلسطيني، ومع مدينة القدس بشكل خاص.









رام الله - دنيا الوطن