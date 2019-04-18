شؤون فلسطينية

الإحصاء: استقرار الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الأول من 2019

الإحصاء: استقرار الرقم القياسي لأسعار الجملة خلال الربع الأول من 2019
رام الله - دنيا الوطن
قال المركز الفلسطيني للإحصاء: إن الرقم القياسي العام لأسعار الجملة سجل ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.06% خلال الربع الأول 2019 مقارنة بالربع الرابع 2018، وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 127.12 خلال الربع الأول 2019 مقارنة بـ 127.05 خلال الربع الرابع 2018.

الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية:

وأوضح الاحصاء ان الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية سجل ارتفاعاً نسبته 0.84%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية 132.25 خلال الربع الأول 2019 مقارنة بـ 131.15 خلال الربع الرابع 2018.

الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة:

وسجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة انخفاضاً مقداره 0.76%، وبلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة 121.87 خلال الربع الأول 2019 مقارنة بـ122.80 خلال الربع الرابع 2018.

حركة أسعار الجملة ضمن الأنشطة الرئيسية:

وأشار الاحصاء إلى أن أسعار منتجات صيد الأسماك سجلت ارتفاعاً نسبته 5.10%، خلال الربع الأول 2019 مقارنة بالربع الرابع 2018.

كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 1.09%، خلال الربع الأول 2019 مقارنة بالربع الرابع 2018.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط الزراعة ارتفاعاً نسبته 0.99%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط تربية الحيوان بنسبة 5.48%، وارتفعت أسعار الحيوانات الحية بنسبة 6.08%، وأسعار المنتجات الحيوانية بنسبة 4.04%، في المقابل انخفضت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل بمقدار 0.82%، وانخفضت أسعار الحبوب والبقول المجففة بمقدار 4.27%.

ينما سجلت أسعار منتجات الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.42%، نتيجة لانخفاض أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط منتجات المطاط والبلاستيك بمقدار 2.78%، ونشاط المنسوجات بمقدار 2.37%، ونشاط منتجات المعادن اللافلزية بمقدار 2.20%، ونشاط منتجات الألبان بمقدار 2.16%، ونشاط صنع الخشب ومنتجاته بمقدار 1.35%، في المقابل ارتفعت أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط الأثاث بنسبة 3.39%، ونشاط منتجات الجلود بنسبة 1.47%.

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