شؤون فلسطينية

عبر معبر بيت حانون.. وفود أجنبية تصل القطاع أحدها من البنك الدولي

عبر معبر بيت حانون.. وفود أجنبية تصل القطاع أحدها من البنك الدولي
معبر بيت حانون/إيرز
رام الله - دنيا الوطن
أفادت دائرة المعابر، اليوم الخميس، أن عدداً من الوفود الأجنبية وصلت إلى قطاع غزة، عبر (معبر بيت حانون/ إيرز) شمال القطاع.

وقالت: إن القنصل الفرنسي، بئيري كوشارد، ونائبه، وصلا إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى وفد من البنك الدولي، وذلك عبر (معبر بيت حانون/ إيرز).

كما أفادت بوصول نائب السفير الياباني، كيوسكي أواجي، ووفد مرافق له للقطاع.

ويشهد قطاع غزة منذ عدة أيام، حراكاً دبلوماسياً كبيراً، فيما يتوقع مراقبون بأن له علاقة بالتفاهمات، التي أبرمت بين حركة حماس وإسرئيل برعاية مصرية وأممية. 

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، قال: إن هناك مشاريع ممولة من دول أجنبية؛ لتمديد خطوط كهرباء جديدة، وتحويل محطة التوليد للعمل بالغاز الطبيعي، وإنشاء محطات للطاقة الشمسية.

وقال في مقابلة صحفية: إن مشاريع التشغيل المقبلة، ستستهدف 20 ألف خريج وعاطل عن العمل، بتكلفة تزيد على 45 مليون دولار بتمويل وإشراف من الأمم المتحدة والبنك الدولي ودولة قطر.

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