شؤون فلسطينية

كتاب للدكتور إيهاب عمرو ضمن قائمة أفضل عشرة كتب حول التحكيم بالعالم

كتاب للدكتور إيهاب عمرو ضمن قائمة أفضل عشرة كتب حول التحكيم بالعالم
رام الله - دنيا الوطن
اختار موقع (Bookauthority) الدولي المختص بتصنيف الكتب الأفضل والأكثر مبيعاً في العالم، والمعتمد من قبل المؤسسات الأكاديمية الدولية والمؤسسات الإعلامية الدولية كذلك مثل مجلة (فوربس) ووكالة (سي ان ان) الإخبارية، وموقع (أمازون) العالمي في التصنيفات الخاصة بأفضل الكتب مبيعاً وقراءة، كتاب المحامي الدكتور إيهاب عمرو حول التحكيم الإلكتروني ضمن قائمة أفضل عشرة كتب حول التحكيم في العالم، وأن ذات الموقع اختار قبل فترة وجيزة الكتاب المذكور ضمن قائمة أفضل مئة كتاب قانوني في العالم.                                

ويعتمد الموقع الدولي المذكور في تصنيفه لأفضل الكتب على نسب المبيعات الخاصة بتلك الكتب، والتقييمات من قبل المختصين، والتوصيات ذات العلاقة بالكتاب من رواد عالميين في الحقل الذي يندرج ضمنه الكتاب محل التصنيف والحقول ذات العلاقة.                                                                  

ويؤسس لفكر قانوني عالمي جديد يعتمد على تسوية منازعات التجارة الدولية عموماً والتجارة الإلكترونية خصوصاً بواسطة التحكيم الإلكتروني بشكل كامل عوضاً عن القضاء، ما يشمل الإتفاق على التحكيم، وإدارة العملية التحكيمية، وإصدار قرار التحكيم وتنفيذه، وذلك اعتماداً على الوسائط التي توفرها التكنولوجيا الحديثة ما يساهم في تسهيل الإجراءات، وسرعة البت في المنازعات.                              

وأدرجت معظم المؤسسات الأكاديمية والقانونية الدولية الكتاب المذكور ضمن قواعد بياناتها الببليوغرافية، أهمها جامعات هارفارد، وأوكسفورد، وكامبردج، وستانفورد، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، والمعهد الدولي لتوحيد قواعد القانون الخاص (اليونيدروا) وغيرها من المؤسسات القانونية والأكاديمية الدولية.                                                                                 

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى ترصد إفادات مؤلمة لأسرى وقاصرين تعرضوا لأذى جسدي ونفسي

هيئة الأسرى ترصد إفادات مؤلمة لأسرى وقاصرين تعرضوا لأذى جسدي ونفسي

الاحتلال يقتحم سبسطية ويُحذر المواطنين من المساس بالمستوطنين

الاحتلال يقتحم سبسطية ويُحذر المواطنين من المساس بالمستوطنين

محيسن: نتائج بيرزيت بسبب حالة استنهاض وطنية وفتحاوية للتصدي لمشاريع استهداف القضية

محيسن: نتائج بيرزيت بسبب حالة استنهاض وطنية وفتحاوية للتصدي لمشاريع استهداف القضية

منصور: المعركة مع السجان لم تنته بعد وتكمن فصولها الصعبة بالتنفيذ

منصور: المعركة مع السجان لم تنته بعد وتكمن فصولها الصعبة بالتنفيذ

وزارة التربية تُعلن بدء استقبال طلبات استقدام معلمين إلى الكويت

وزارة التربية تُعلن بدء استقبال طلبات استقدام معلمين إلى الكويت

الهباش: الرئيس عباس والقيادة تشكر مكرمة الملك محمد السادس حول القدس

الهباش: الرئيس عباس والقيادة تشكر مكرمة الملك محمد السادس حول القدس

وصول قافلة أردنية مُحملة بالأدوية لقطاع غزة

وصول قافلة أردنية مُحملة بالأدوية لقطاع غزة

العالول: حماس كانت تدّعي حرصها على الدين وهذا الغطاء لم يعد موجوداً

العالول: حماس كانت تدّعي حرصها على الدين وهذا الغطاء لم يعد موجوداً

التعليقات

الدنيا حكايات

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى ترصد إفادات مؤلمة لأسرى وقاصرين تعرضوا لأذى جسدي ونفسي

هيئة الأسرى ترصد إفادات مؤلمة لأسرى وقاصرين تعرضوا لأذى جسدي ونفسي

كتاب للدكتور إيهاب عمرو ضمن قائمة أفضل عشرة كتب حول التحكيم بالعالم

كتاب للدكتور إيهاب عمرو ضمن قائمة أفضل عشرة كتب حول التحكيم بالعالم

الاحتلال يقتحم سبسطية ويُحذر المواطنين من المساس بالمستوطنين

الاحتلال يقتحم سبسطية ويُحذر المواطنين من المساس بالمستوطنين

محيسن: نتائج بيرزيت بسبب حالة استنهاض وطنية وفتحاوية للتصدي لمشاريع استهداف القضية

محيسن: نتائج بيرزيت بسبب حالة استنهاض وطنية وفتحاوية للتصدي لمشاريع استهداف القضية

منصور: المعركة مع السجان لم تنته بعد وتكمن فصولها الصعبة بالتنفيذ

منصور: المعركة مع السجان لم تنته بعد وتكمن فصولها الصعبة بالتنفيذ

وزارة التربية تُعلن بدء استقبال طلبات استقدام معلمين إلى الكويت

وزارة التربية تُعلن بدء استقبال طلبات استقدام معلمين إلى الكويت

الهباش: الرئيس عباس والقيادة تشكر مكرمة الملك محمد السادس حول القدس

الهباش: الرئيس عباس والقيادة تشكر مكرمة الملك محمد السادس حول القدس

وصول قافلة أردنية مُحملة بالأدوية لقطاع غزة

وصول قافلة أردنية مُحملة بالأدوية لقطاع غزة

منوعات

سوسن بدر تظهر بلوك صادم في &#34;ولاد رزق2&#34;.. لن تُميزها

سوسن بدر تظهر بلوك صادم في "ولاد رزق2".. لن تُميزها

لم يعرفها الجمهور.. هل خضعت آيتن عامر لعملية تجميل؟

لم يعرفها الجمهور.. هل خضعت آيتن عامر لعملية تجميل؟

ظهور نادر للفنانة سيمون مع زوجها

ظهور نادر للفنانة سيمون مع زوجها

تعرض لقاء سويدان لحادث.. والمحضر يكشف خطوبتها سراً

تعرض لقاء سويدان لحادث.. والمحضر يكشف خطوبتها سراً

ناهد السباعي: اتصدمت في أحمد الفيشاوي بسبب ما فعله بي

ناهد السباعي: اتصدمت في أحمد الفيشاوي بسبب ما فعله بي

تغريدة جديدة لأصالة تثير ضجة.. هل &#34;تُلطش&#34; أنغام؟

تغريدة جديدة لأصالة تثير ضجة.. هل "تُلطش" أنغام؟

هل استعادت هيا الشعيبي وزنها الزائد؟ شاهدوا ضخامتها أمام هذه الممثلة

هل استعادت هيا الشعيبي وزنها الزائد؟ شاهدوا ضخامتها أمام هذه الممثلة

جينيفر لوبيز في إسرائيل لأول مرة

جينيفر لوبيز في إسرائيل لأول مرة

قبيلة صدام حسين تتبرأ من نانا

قبيلة صدام حسين تتبرأ من نانا

نيكول سابا تفاجئ الفانز بصورة لابنتها لأول مرة

نيكول سابا تفاجئ الفانز بصورة لابنتها لأول مرة

عربي

رغد صدام حسين تستذكر والدها وأخاها.. ماذا قالت؟

رغد صدام حسين تستذكر والدها وأخاها.. ماذا قالت؟

السعودية تتضامن مع فرنسا بعد حريق نوتردام

السعودية تتضامن مع فرنسا بعد حريق نوتردام

&#34;مراسلون بلا حدود&#34;: حرية الصحافة تواصل تراجعها في عدد من الدول

"مراسلون بلا حدود": حرية الصحافة تواصل تراجعها في عدد من الدول

الحريري يتخذ إجراءات تقشفية في لبنان

الحريري يتخذ إجراءات تقشفية في لبنان