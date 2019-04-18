كتاب للدكتور إيهاب عمرو ضمن قائمة أفضل عشرة كتب حول التحكيم بالعالم

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رام الله - دنيا الوطنBookauthority) الدولي المختص بتصنيف الكتب الأفضل والأكثر مبيعاً في العالم، والمعتمد من قبل المؤسسات الأكاديمية الدولية والمؤسسات الإعلامية الدولية كذلك مثل مجلة (فوربس) ووكالة (سي ان ان) الإخبارية، وموقع (أمازون) العالمي في التصنيفات الخاصة بأفضل الكتب مبيعاً وقراءة، كتاب المحامي الدكتور إيهاب عمرو حول التحكيم الإلكتروني ضمن قائمة أفضل عشرة كتب حول التحكيم في العالم، وأن ذات الموقع اختار قبل فترة وجيزة الكتاب المذكور ضمن قائمة أفضل مئة كتاب قانوني في العالم.ويعتمد الموقع الدولي المذكور في تصنيفه لأفضل الكتب على نسب المبيعات الخاصة بتلك الكتب، والتقييمات من قبل المختصين، والتوصيات ذات العلاقة بالكتاب من رواد عالميين في الحقل الذي يندرج ضمنه الكتاب محل التصنيف والحقول ذات العلاقة.ويؤسس لفكر قانوني عالمي جديد يعتمد على تسوية منازعات التجارة الدولية عموماً والتجارة الإلكترونية خصوصاً بواسطة التحكيم الإلكتروني بشكل كامل عوضاً عن القضاء، ما يشمل الإتفاق على التحكيم، وإدارة العملية التحكيمية، وإصدار قرار التحكيم وتنفيذه، وذلك اعتماداً على الوسائط التي توفرها التكنولوجيا الحديثة ما يساهم في تسهيل الإجراءات، وسرعة البت في المنازعات.وأدرجت معظم المؤسسات الأكاديمية والقانونية الدولية الكتاب المذكور ضمن قواعد بياناتها الببليوغرافية، أهمها جامعات هارفارد، وأوكسفورد، وكامبردج، وستانفورد، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، والمعهد الدولي لتوحيد قواعد القانون الخاص (اليونيدروا) وغيرها من المؤسسات القانونية والأكاديمية الدولية.