رغد صدام حسين تستذكر والدها وأخاها.. ماذا قالت؟

رام الله - دنيا الوطننشرت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، تغريدات استذكرت فيها أخاها قصي، الذي قتل على أيدي جنود أمريكيين، وتحرير شبه جزيرة الفاو خلال حرب الخليج الأولى.وكتبت رغد في تغريدة: "اليوم 17 أبريل يصادف ميلاد البطل قصي صدام.. فقد ولد في بغداد عام 1967"، حيث أرفقت التغريدة بصور لأخيها قصي.يشار إلى أن نجلي صدام حسين، عدي وقصي، قتلا على يد القوات الأمريكية بعدما هاجمت منزلاً في مدينة الموصل كانا يختبئان فيه يوم 22 تموز/ يوليو عام 2003.