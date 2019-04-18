شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم سبسطية ويُحذر المواطنين من المساس بالمستوطنين

الاحتلال يقتحم سبسطية ويُحذر المواطنين من المساس بالمستوطنين
رام الله - دنيا الوطن
حذرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، المواطنين من المساس باحتفالات المستوطنين التي ستقام في سبسطية، خلال عملية اقتحام نفذها الجيش الإسرائيلي للبلدة شمال غرب نابلس.

وقال محمد عازم، رئيس بلدية سبسطية: إن عشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي، اقتحموا العشرات من منازل المواطنين عند الساعة الواحدة فجراً وحتى الساعة الخامسة صباحاً، وقاموا بتحذير المواطنين من المساس أو التعرض للمستوطنين أثناء الاحتفالات يوم 23 نيسان/ أبريل في البلدة.

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