محيسن: نتائج بيرزيت بسبب حالة استنهاض وطنية وفتحاوية للتصدي لمشاريع استهداف القضية



وأكد محيسن أن "هذا استطلاع للرأي الشعبي، تم التعبير عنه من خلال انتخابات البلديات والغرف التجارية والجامعات، وبالأمس القريب كان يدعي البعض أن الخليل محافظة لحركة حماس، وعندما تفوز فتح بجامعة الخليل بـ 30 مقعداً مقابل 11، هو عبارة عن استطلاع للرأي العام الشعبي داخل فلسطين".



وتابع: "في انتخابات بيرزيت دائما حماس تحاول زج عدد كبير من خريجي الثانوية العامة للتوجه للجامعة لاعتبارات سياسية، وقرب الجامعة من مكان القيادة السياسية."



وأضاف: ما قامت به الشببية حصاد جهد عام، مقابل الجهود الضخمة التي كانت حماس تقوم بها، والعديد من العوامل ساهمت في هذا الفوز، وصمود القيادة السياسية في مواجهة (صفقة القرن) وإدارة ترامب.

رام الله - دنيا الوطنتحدّث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، جمال محيسن، اليوم الخميس، عن فوز الشبيبة الفتحاوية بعدد الأصوات في انتخابات مجلس طلبة جامعة بيرزيت.وقال محيسن في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إن هناك مؤامرة تستهدف المشروع الوطني، خاصة فيما يتعلق بقانون القومية العنصري، وما تسمى (صفقة القرن)، وهناك حالة استنهاض وطنية وفتحاوية للتصدي لهذه المشاريع، وبالتالي المواقف السياسية للرئيس محمود عباس، انعكست على استنهاض الحالة التنظيمية في فتح سواءً في غزة أو الضفة أو الخارج.وتابع: "ما يحصل في الانتخابات في الجامعات، تعبير عن حالة الاستنهاض التي تعيشها حركة فتح، ونتائج جامعة بيرزيت تراكم عملي من قبل الشبيبة في كل الجامعات وبيرزيت".وأكد محيسن، أنه قبل "ثلاث سنوات كان هناك فارق ثلاثة مقاعد والسنة الماضية بفارق مقعد واحد، واليوم فتح ليس فقط تأخذ عدد 23 ولكن تفوقت في عدد الأصوات".وتابع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: ما يحصل في انتخابات الجامعات، يأتي "نتيجة ممارسات حركة حماس من الناحية السياسية، والتي يكشف وجهها نتنياهو و(صفقة القرن) و"الجرائم التي ارتكبتها حماس في قطاع غزة بعد المسيرات السلمية التي كانت تطالب بلقمة العيش".