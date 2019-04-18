شؤون فلسطينية

الهباش: الرئيس عباس والقيادة تشكر مكرمة الملك محمد السادس حول القدس

الهباش: الرئيس عباس والقيادة تشكر مكرمة الملك محمد السادس حول القدس
محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أشاد قاضي قضاة فلسطين محمود الهباش، مستشار الرئيس للشؤون الدينية، باسم الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية ونيابة عن المرجعيات الدينية الفلسطينية الإسلامية، بمكرمة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، بتقديم منحة مالية لترميم مرافق في المسجد الأقصى المبارك، والأوقاف الإسلامية في مدينة القدس.

وشكر الهباش، باسم الرئيس عباس والقيادة والشعب الفلسطيني الملك السادس على دعمه المتواصل لمدينة القدس، وعلى وجه الخصوص المسجد الأقصى المبارك، عبر تخصيص هذه المنحة المالية، و إرسال معماريين وصناع تقليديين مغاربة لصيانة الأصالة المعمارية العريقة للمسجد الأقصى.

وأثنى الهباش في بيان صحفي على الجهود الدؤوبة والمتواصلة التي يقدمها الملك محمد السادس من أجل مدينة القدس الشريف، ودعماً لصمود أهلها، وتأكيداً على هويتها الحضارية ورمزيتها الدينية كفضاء مفتوح للتعايش والتسامح بين مختلف الأديان السماوية، مضيفاً ان الشعب الفلسطيني، يقدر عالياً هذه خطوة والمواقف المشرفة والدائمة للملك محمد السادس في دعم المدينة وأهلها، الذين يواجهون الاحتلال بصمودهم وثباتهم في مدينتهم المقدسة.

ووجه قاضي القضاة، دعوة لكل الزعماء العرب والمسلمين لأن يحذو حذو العاهل المغربي الملك محمد السادس عبر تقديم الدعم اللازم لمدينة القدس وأهلها؛ لتعزيز صمودهم وبقائهم في مدينتهم والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك، الذي هو قبلة المسلمين الأولى، والعاصمة الروحية لكل العرب والمسلمين في العالم.

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