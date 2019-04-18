وصول قافلة أردنية مُحملة بالأدوية لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنوصلت قافلة أردنية مُحملة بالأدوية، صباح اليوم الخميس، إلى قطاع غزة عبر (معبر بيت حانون) شمال قطاع غزة.ووفقاً لإعلام المعابر، فالقافلة الأردنية مُحملة بالأدوية المتنوعة مكونة من تسع شاحنات، قد وصلت عبر (معبر بيت حانون) باتجاه المستشفى الأردني بقطاع غزة.