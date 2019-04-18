استدراج واختطاف لشابين من بيت لحم والشرطة تحبط الجريمة.. والسبب؟

وأضاف ارزيقات، أنه وبالبحث مع الأشخاص تبين وجود خلاف بينهم على مركبة لم يقم المختطَفون بسداد ثمنها؛ لذلك قاموا باستدراجهما، ومحاولة اختطافهما ونقلهما لخارج المحافظة، مبيناً أنه تم توقيف الأشخاص لحين إحالتهم للنيابة.

وبين أنهم حاولوا نقلهم إلى خارج المحافظة، وعندما وصلوا إلى منطقة العبيدية، صرخ أحد المخطوفين من نافذة المركبة بأنه مخطوف، فتحركت قوات من الشرطة والأمن الوطني، التي كانت تقوم بأعمال الدورية في المنطقة بمحاصرة المركبة والقبض على من بداخلها مُحبطة للجريمة، وقامت بنقلهم لمديرية شرطة محافظة بيت لحم.