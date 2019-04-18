استدراج واختطاف لشابين من بيت لحم والشرطة تحبط الجريمة.. والسبب؟
رام الله - دنيا الوطن
أحبطت دوريات الشرطة والأمن الوطني المنتشرة في بيت لحم، فجر اليوم الخميس، جريمة خطف بحق شابين من سكان بلدة تقوع جنوب بيت لحم من قبل ثلاثة أشخاص من سكان ضواحي القدس والخليل.
وفي تفاصيل الحادثة، قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الجريمة وقعت في محافظة بيت لحم، عندما أقدم ثلاثة أشخاص أحدهم من سكان بلدة السواحرة، جنوب شرق مدينة القدس، وآخر من سكان بلدة أبو ديس والثالث من سكان مدينة يطا جنوب الخليل، باستدراج شابين من سكان بلدة تقوع إلى منطقة البريّه شرقي بيت لحم.
أحبطت دوريات الشرطة والأمن الوطني المنتشرة في بيت لحم، فجر اليوم الخميس، جريمة خطف بحق شابين من سكان بلدة تقوع جنوب بيت لحم من قبل ثلاثة أشخاص من سكان ضواحي القدس والخليل.
وفي تفاصيل الحادثة، قال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن الجريمة وقعت في محافظة بيت لحم، عندما أقدم ثلاثة أشخاص أحدهم من سكان بلدة السواحرة، جنوب شرق مدينة القدس، وآخر من سكان بلدة أبو ديس والثالث من سكان مدينة يطا جنوب الخليل، باستدراج شابين من سكان بلدة تقوع إلى منطقة البريّه شرقي بيت لحم.
وبين أنهم حاولوا نقلهم إلى خارج المحافظة، وعندما وصلوا إلى منطقة العبيدية، صرخ أحد المخطوفين من نافذة المركبة بأنه مخطوف، فتحركت قوات من الشرطة والأمن الوطني، التي كانت تقوم بأعمال الدورية في المنطقة بمحاصرة المركبة والقبض على من بداخلها مُحبطة للجريمة، وقامت بنقلهم لمديرية شرطة محافظة بيت لحم.
وأضاف ارزيقات، أنه وبالبحث مع الأشخاص تبين وجود خلاف بينهم على مركبة لم يقم المختطَفون بسداد ثمنها؛ لذلك قاموا باستدراجهما، ومحاولة اختطافهما ونقلهما لخارج المحافظة، مبيناً أنه تم توقيف الأشخاص لحين إحالتهم للنيابة.
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