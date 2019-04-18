حملة سودانية لإزالة صور عمر البشير

رام الله - دنيا الوطنانتشرت دعوات لإزالة صور الرئيس السوداني السابق، عمر البشير من الوزارات والسفارات السودانية، والمقار الرسمية للدولة.وتداول ناشطون، مشاهد ومقاطع لإزالة وإتلاف صور البشير، بعد أن استفزهتهم صورته في اجتماع أمني لبعض رجال الأمن، الذين ظهرت خلفهم صور الرئيس السابق معلقة.وظهرت ناشطة سودانية، من إحدى سفارات السودان، وهي تزيل صور البشير، كما انتشر مقطع لمجموعة من السودانيين، وهم يزيلون لافتة ضخمة تحمل صورته.إلى ذلك، قالت مصادر من عائلة البشير: إنه كان محتجزاً تحت الحراسة المشددة في المقر الرئاسي الموجود داخل المجمع الذي يشمل أيضاً وزارة الدفاع، قبل نقله إلى سجن كوبر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء الماضي.وأكد مصدر في السجن، أن البشير محتجز في حبس انفرادي تحت حراسة مشددة.ويقع السجن إلى الشمال مباشرة من وسط الخرطوم على النيل الأزرق، وضم آلاف السجناء السياسيين خلال حكم البشير، الذي امتد 30 عاماً، وهو أسوأ السجون السودانية سمعة.