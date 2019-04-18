شؤون فلسطينية

اجتماع تشاوري للتنفيذية اليوم لإقرار مقترح إرسال وفود لبعض الدول والمنظمات

اجتماع تشاوري للتنفيذية اليوم لإقرار مقترح إرسال وفود لبعض الدول والمنظمات
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير
رام الله - دنيا الوطن
تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الخميس اجتماعاً تشاورياً بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، لإقرار مقترح إرسال وفود من اللجنة إلى بعض دول العالم، والعديد من المنظمات، في ضوء الحديث عن قرب الإعلان عن خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن).

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، فيصل عرنكي قال: إن رسائل سترسل، وأيضاً بعض الوفود من اللجنة، ستتوجه إلى جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ودول عدم الانحياز، ودول أوروبية، والصين، وروسيا، لبحث تطورات القضية الفلسطينية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"دنيا الوطن: كما سيناقش اجتماع الغد للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سبل الدعم والتعاون من أجل إنجاح عمل الحكومة الجديدة، برئاسة د. محمد اشتية التي استلمت مهامها هذا الأسبوع.

وكانت وكالة (رويترز) للأنباء نقلت عن مصدر مطلع، أن مستشار البيت الأبيض، جاريد كوشنر حث مجموعة من السفراء يوم الأربعاء على التحلي "بذهن منفتح" تجاه مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتظر للسلام في الشرق الأوسط، مضيفاً أن المقترح سيتطلب تنازلات من الجانبين.

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