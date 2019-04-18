دولي

إسرائيل تنتظر طرح (صفقة القرن) لضم مستوطنات الضفة الغربية

إسرائيل تنتظر طرح (صفقة القرن) لضم مستوطنات الضفة الغربية
مستوطنات الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
قال مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة، داني دانون، إنه ليس من المرجح، أن تمضي إسرائيل قدماً في ضم المستوطنات بالضفة الغربية، حتى يتم الكشف عن خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً بـ (صفقة القرن).

وكانت الانتخابات العامة في إسرائيل، أسفرت الأسبوع الماضي عن فوز بنيامين نتنياهو بولاية خامسة، وفق صحيفة (القدس).

وتعهد نتنياهو قبل الانتخابات بضم المستوطنات في الضفة الغربية، في محاولة واضحة للفوز بأصوات الناخبين اليمينيين.

وقال داني دانون، مندوب إسرائيل لدى المنظمة الدولية، للصحفيين في نيويورك: "لا أعتقد أننا سنرى حكومتنا تقوم بأي عمل كبير قبل تقديم خط السلام".

وأعرب دانون عن توقعه، أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "في المستقبل القريب"، بين أيار/ مايو ونهاية الصيف، عن خطته للسلام في الشرق الأوسط، والمرتقبة منذ وقت طويل، مستشهداً بتقارير إخبارية إسرائيلية، لافتاً إلى أنه لم يطلع على الخطة.

وأضاف دانون، أن إسرائيل تريد رؤية "خطة أصلية" تضم دولاً أخرى، وأن تجري حواراً مباشراً مع الأطراف الأخرى، لكنه أشار أيضاً إلى أنه يتوقع أن يرفض الجانب الفلسطيني المحادثات المباشرة.

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