السعودية تتضامن مع فرنسا بعد حريق نوتردام

وأعربت العديد من دول العالم وقادتها عن تضامنها مع فرنسا، إثر كارثة الحريق، وبعد دقائق قليلة من اندلاع النيران، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب: إن الحريق "فظيع"، داعياً الله أن يبارك الشعب الفرنسي.

رام الله - دنيا الوطنأعربت وزارة الخارجية السعودية، عن تضامن المملكة مع فرنسا والشعب الفرنسي، إثر الحريق الهائل الذي حصل في كاتدرائية نوتردام التاريخية في العاصمة باريس، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).وكان حريق هائل شب مساء الاثنين الماضي في الكاتدرائية التي شيدت في القرن الثاني عشر، وكافح نحو 500 رجل إطفاء لساعات طويلة، حتى تمكنوا من إخماد النيران في صباح الثلاثاء.وشكّل حريق الكاتدرائية صدمة بالنسبة للفرنسيين وغيرهم الكثيرين، خاصة أن النيران، أتت على بعض محتويات أحد أهم المعالم التاريخية في العاصمة باريس، وخاصة البرج العملاق الذي تهاوى بفعل النيران.