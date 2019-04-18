"مراسلون بلا حدود": حرية الصحافة تواصل تراجعها في عدد من الدول

رام الله - دنيا الوطنأكدت منظمة (مراسلون بلا حدود) غير الحكومية، في تقريرها للعام 2019 أن حرية الصحافة، واصلت تراجعها في عدد من الدول، موضحة أن المناطق "الآمنة" للصحفيين تصبح نادرة.وقالت المنظمة، بحسب ما نقلته (فرانس برس): إن 24 بالمئة فقط من 180 بلداًَ، ومنطقة تمت دراستها تبدو في وضع "جيد" أو "أقرب إلى الجيد" لحرية الصحافة، مقابل 26 بالمئة في 2018.من جهة أخرى، حذرت المنظمة من أن الكراهية للصحفيين من قبل القادة الشعبويين أو المستبدين تتحول إلى عنف.وقالت: إن عداء القادة السياسيين لوسائل الإعلام شكّل "تحريضاً متزايداً على أعمال عنف متكررة، أثارت مستوى غير مسبوق من الخوف والخطر على الصحفيين".وأضافت، أن "العداء للصحايين إن لم تكن الكراهية التي يكنها قادة سياسيون في بعض الدول للصحفيين، أدت في نهاية المطاف إلى أعمال أكثر خطورة".وأشارت إلى "تزايد المخاطر، ونتيجة لذلك، تزايد الخوف في بعض الأماكن" بين الصحفيين، موضحة أن المضايقات والتهديدات بالقتل والاعتقالات التعسفية، تصبح أكثر فأكثر جزءاً من "مخاطر المهنة".