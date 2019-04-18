الحريري يتخذ إجراءات تقشفية في لبنان

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، خلال ترؤسه لجلسة مجلس النواب أمس الأربعاء، عن إجراءات تقشفية في البلاد.وقال الحريري: الوضع الاقتصادي سيئ، ولا يوجد نمو منذ سبع سنوات، وهناك إنفاق كبير في كل القطاعات، والمطلوب منا إقرار موازنة تقشفية لأن وضعنا المالي لا يسمح لنا بزيادة الإنفاق، وعلينا أن نتعلم من الدول التي حصلت فيها مشكلات.وأضاف: يجب علينا أن نقوم بإصلاح حقيقي على حساب الإنفاق في الإدارة اللبنانية، مشيراً إلى أن الدولة ليست بوضع انهيار، محذراً في حال لم تتخذ الإجراءات اللازمة، ستصل الأمور لوضع صعب جداً، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات لن تمس طبقة ذوي الدخل المحدود.