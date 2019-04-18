صور: مناورة تُحاكي وقوع عمليات خطف في الضفة























رام الله - دنيا الوطنأجرت قوات الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع، مناورة عسكرية مفاجئة بالتعاون مع جهاز (الشاباك) وشرطة حرس الحدود، وقوات خاصة أخرى تحاكي وقوع عمليات خطف في الضفة الغربية.ووفقاً للقناة الإسرائيلية السابعة، وما ترجمته (عكا) للشؤون الإسرائيلية، فقد حاكت المناورة التي شارك بها عدد كبير من القوات، سيناريوهات تصعيد عديدة في الضفة الغربية، مع التركيز على الدروس المستفادة من عملية خطف الشبان المستوطنين الثلاثة التي سبقت حرب 2014.وقد تضمنت التدريبات تنفيذ أعمال تمشيط مشتركة في مناطق الضفة الغربية بحثاً عن الخاطفين، وكذلك عمليات استنفار القوات ونقل التعزيزات العسكرية للمنطقة، وبناء غرف عمليات مشتركة ولحظية لمعالجة الموقف.