الجيش الإسرئيلي يُقيم وحدة قتالية جديدة من نوعها

رام الله - دنيا الوطن

قال تلفزيون (I24NEWS) الإسرائيلي: إن جيش الاحتلال يعمل على إقامة وحدة قتالية جديدة من نوعها، "وحدة متعددة الأبعاد" تتألف من عناصر من وحدة المشاة، الهندسة وقوات المدفعية، مع عناصر من القوات الجوية، وعناصر من المخابرات.



وأوضح التلفزيون، أن قرار إقامة الوحدة اتخذه رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، وستشكل نموذجاً لتغييرات مستقبلية في وحدات المناورة بالجيش الإسرائيلي.وأضاف: "إقامة الوحدة هو جزء من تشكيل البرنامج الجديد متعدد السنوات للجيش الإسرائيلي، بهدف ابتكار طرق قتالية جديدة تتناسب مع التحديات القتالية الميدانية العصرية".وأشار إلى أن إقامة الوحدة هو جزء من خمسة قرارات لتطبيقها فورياً، اتخذها رئيس الأركان مؤخراً، وهي: تخصيص موارد لتحسين واكتساب قدرات بالجانب التنفيذي، مثل النوايا البصرية للمقاتلين، وتعزير "الرقمنة" في الجيش و"الإنترنت التشغيلي" الذي يربط بين جميع القوات والأدوات في ميدان القتال.وتابع: "القرار الثالث كان إقامة إدارة مشتركة للمخابرات العسكرية والقوات الجوية، بهدف خلق أهداف للهجوم في القطاعات المختلفة، بجانب قرار إضافي كان إقامة وحدة تتعامل مع "طرق قتالية متعددة الأذرع والابتكار التكنولوجي".