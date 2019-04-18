العوض يدعو الجامعات في غزة لتحذو حذو جامعة بيرزيت
رام الله - دنيا الوطن
دعا عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض، الجامعات في قطاع غزة، لأن تحذو حذو جامعة بيرزيت.
وقال العوض، مساء أمس الأربعاء: إن انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في جامعة بيرزيت، مثلت نموذجاً للتجربة الديمقراطية الرائعة التي يتوق لها شعبنا، مهنئاً إدارة وطلبة الجامعة.
دعا عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض، الجامعات في قطاع غزة، لأن تحذو حذو جامعة بيرزيت.
وقال العوض، مساء أمس الأربعاء: إن انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في جامعة بيرزيت، مثلت نموذجاً للتجربة الديمقراطية الرائعة التي يتوق لها شعبنا، مهنئاً إدارة وطلبة الجامعة.
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