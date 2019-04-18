العوض يدعو الجامعات في غزة لتحذو حذو جامعة بيرزيت

رام الله - دنيا الوطندعا عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض، الجامعات في قطاع غزة، لأن تحذو حذو جامعة بيرزيت.وقال العوض، مساء أمس الأربعاء: إن انتخابات مجلس اتحاد الطلبة في جامعة بيرزيت، مثلت نموذجاً للتجربة الديمقراطية الرائعة التي يتوق لها شعبنا، مهنئاً إدارة وطلبة الجامعة.