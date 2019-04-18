إيران تُهدد بحجب (إنستغرام)





وأضاف جاويد نيا، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): "إقدام إدارة الموقع على إغلاق الصفحات الشخصية لعدد من المسؤولين الإيرانيين، يمثل أكبر إساءة للشعب الإيراني".

رام الله - دنيا الوطنقال مساعد الادعاء العام الإيراني لشؤون الفضاء الافتراضي، جواد جاويد نيا، إن بلاده قد تضطر لحجب موقع (إنستغرام) للتواصل الاجتماعي، إن لم يلتزم باحترام القوانين الإيرانية.وأضاف: "بموجب قوانين الفضاء الافتراضي الإيرانية، يجب إرسال قواعد البيانات للبرامج الافتراضية إلى الجهات المختصة، والتعهد بالامتثال للقوانين الإيرانية، وإلا فلن يتم ترخيصها".وتابع: "نرى الآن أن الإجراءات القانونية والسيادية المعمول بها في إيران لا تنفذ، إذا لم يكن هناك خيار آخر، فسنضطر لحجب موقع إنستغرام"، مشيراً إلى إمكانية الاستغناء عن (إنستغرام) بـ "نماذج جيدة" مطورة محلياً.يذكر، أن (إنستغرام) أغلق خلال اليومين الماضيين صفحات منسوبة إلى عدد من قادة الحرس الثوري الإيراني، بعد إعلان الإدارة الأمريكية إدراجه في قائمة المنظمات الإرهابية.