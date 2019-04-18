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شاهد: نائب مصري يُخاطب البرلمان.. لا أحب السيسي ولست راضياً عن أدائه

شاهد: نائب مصري يُخاطب البرلمان.. لا أحب السيسي ولست راضياً عن أدائه
النائب المصري أحمد الطنطاوي
رام الله - دنيا الوطن
انتقد نائب في البرلمان المصري، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد يوم من تعديلات دستورية، تتيح له البقاء في الحكم لفترة طويلة.

وقال النائب، أحمد الطنطاوي، في كلمة له أمام البرلمان: إنه يحترم آراء الجميع، لكنه ليس مقتنعاً بأداء الرئيس السيسي، وليس راضياً عنه، منوهاً إلى أن مصر لن تضيع باختفاء شخص واحد.

وأضاف: "أنا لا أحب الرئيس ولا أثق في أدائه ولست راضياً عن أدائه"، فيما أدت هذه التصريحات إلى حدوث فوضى في قاعة مجلس النواب المصري.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، قال أمس الأربعاء: إن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية التي تتيح للسيسي إمكانية الاستمرار في منصبه حتى 2030، سيجري داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام من 20 إلى 22 نيسان/ أبريل، وخارج البلاد من 19 إلى 21 نيسان/ أبريل.


 

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