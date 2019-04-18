كيف أوصل حزب الله رسائل حماس للمواطنين العرب بإسرائيل؟

وحسب تلفزيون (i24news) الإسرائيلي، فقد كشف جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، منذ شهرين، عن محاولات حركة "حماس" لتجنيد نشطاء في الضفة الغربية للقيام بأنشطة "إرهابية" من خلال قناة "الأقصى" التابعة للمنظمة.







وفي نفس الوقت تقريبًا، تم وضع هوائية داخل موقع للجيش اللبناني وحزب الله، حيث بدأ بث القناة نفسها من لبنان إلى إسرائيل عبر الراديو، ويحرسها الجنود المسلحون، وفق التلفزيون.



رام الله - دنيا الوطنقالت السلطات الإسرائيلية: إن حزب الله اللبناني، أقام هوائياً عملاقًا في جنوب البلاد، وذلك لاستخدامه ببث دعاية إذاعية لحركة حماس من قطاع غزة، تدعو المواطنين العرب في إسرائيل إلى شن هجمات.وأوضح مسؤول كبير سابق في جهاز الشاباك الإسرائيلي، ليؤور أكرمان "وضع حزب الله هذا الهوائية في قرية واسعة قريبة جداً من الحدود مع إسرائيل، ويتم توجيهه جنوبًا وتكون أجهزة الإرسال قوية جدًا، بحيث يمكن استقبال ناقل الحركة على بعد مئات الكيلومترات".وتبث الإذاعة في إسرائيل على موجة "FM 101.6"، القريبة جداً من الموجة التي تبث عليها إذاعة إسرائيلية "FM 101.5"، التي لديها العديد من المستمعين العرب في إسرائيل، وبالإمكان سماع البث بوضوح في السجون الواقعة في شمال ووسط إسرائيل، وأن الإذاعة نقلت عدة رسائل لأسرى "حماس" في الأسابيع الأخيرة.وقالت وزارة الاتصالات الإسرائيلية: "لقد فحصنا ووجدنا أن جهاز الإرسال يقع في الأراضي اللبنانية على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من الحدود، لقد تقدمت الوزارة بشكوى رسمية لاتحاد الاتصالات الدولي، وتم نقلها إلى السلطات اللبنانية".