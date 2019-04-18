الاحتلال يشُن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية





وادعى المتحدث، بأن قنبلة، ألقيت نحو قوات الجيش في قرية عزون دون وقوع إصابات.





رام الله - دنيا الوطنشنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه تم اعتقال11 فلسطينياً من أنحاءٍ متفرقة من الضفة الغربية، وتم ضبط سلاح من نوع (M4) في الخليل، وفق زعمه.