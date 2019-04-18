الاحتلال يشُن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه تم اعتقال11 فلسطينياً من أنحاءٍ متفرقة من الضفة الغربية، وتم ضبط سلاح من نوع (M4) في الخليل، وفق زعمه.
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: إنه تم اعتقال11 فلسطينياً من أنحاءٍ متفرقة من الضفة الغربية، وتم ضبط سلاح من نوع (M4) في الخليل، وفق زعمه.
وادعى المتحدث، بأن قنبلة، ألقيت نحو قوات الجيش في قرية عزون دون وقوع إصابات.
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