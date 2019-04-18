مصرع سيدة في حادث سير ببلدة تقوع شرق بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنلقيت سيده من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، صباح اليوم الخميس، مصرعها جراء حادث سير.وأفادت مصادر طبية في الهلال الأحمر، بأن السيدة فارقت الحياة في المكان، بعد اصطدام سيارتها بشاحنة إسرائيلية، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.