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شؤون فلسطينية

مصرع سيدة في حادث سير ببلدة تقوع شرق بيت لحم

مصرع سيدة في حادث سير ببلدة تقوع شرق بيت لحم
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
لقيت سيده من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، صباح اليوم الخميس، مصرعها جراء حادث سير.

وأفادت مصادر طبية في الهلال الأحمر، بأن السيدة فارقت الحياة في المكان، بعد اصطدام سيارتها بشاحنة إسرائيلية، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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