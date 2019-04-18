الطقس: الأجواء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية





درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:



المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 15-9 15-9 13-8 بيت لحم 15-9 15-9 13-8 رام الله والبيرة 14-8 14-8 12-7 طولكرم 20-13 20-13 18-12 نابلس 17-10 17-10 15-9 قلقيلية 20-13 20-13 18-12 جنين 20-12 20-12 18-11 سلفيت 15-9 15-9 13-8 طوباس 20-12 20-12 18-11 روابي 17-10 17-10 15-9 الخليل 14-8 14-8 12-7 غزه 19-15 19-15 17-14 أريحا 25-16 25-16 23-15 خانيونس 19-15 19-15 17-14 الأغوار الشمالية 23-14 23-14 21-13 رفح 20-14 20-14 18-13 وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً إلى بارد، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً نسبياً إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة؛ لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود سبع درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة؛ لتبقى أدنى من معدلها السنوي العام بحدود سبع درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج.