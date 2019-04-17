العالول: الموظف صابر على خصومات الرواتب والحكومة ستُعزز صمود المواطن

رام الله - دنيا الوطن

أكد نائب رئيس حركة فتح، محمود العالول، أن الموظفين الحكوميين صابرون على قرار خصم 50% من رواتبهم بسبب قرصنة إسرائيل على أموال المقاصة.





وقال العالول، لتلفزيون فلسطين، مساء الأربعاء: "نحن الآن في معركة مع الاحتلال، وقرصنة على أموالنا بسبب قضية الشهداء والأسرى، كان قرارنا صرف الرواتب كاملة لذوي الشهداء والأسرى، فيما خصمنا على الباقي 50%".





وأوضح العالول، أن قضية الأسرى تشكل أولوية بالنسبة للقيادة الفلسطينية، على رأسها الرئيس محمود عباس، مؤكداً على حديث الرئيس عباس الدائم بأنه لو لم يتبقى لدينا سوى قرش واحد، سوف نصرفه لعائلات الشهداء والأسرى.



واستطرد: "ما دام هناك احتلال، فهناك مقاومة وثمن هذه التضحية، شهداء وجرحى وأسرى"، مشدداً على أنه "لا يمكن إغلاق هذا الملف، ما دام لدينا احتلال".





وأضاف: "نناضل من أجل حرية الأسرى كما نناضل من أجل القدس"، لافتاً إلى أن الرئيس عباس كان جاهزاً في أكثر من مرة أن يدفع الثمن من أجل حرية الأسرى.وقال العالول: حماس العالم حول قضية الأسرى، أصابه شيء من الفتور"، مبينا أن موقف الصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان كان في السنوات الأخيرة أكثر تأثيراً ووضوحاً وجهداً، أما الآن فقد ضعُف قليلاً.وأوضح أن العالم أصابه اليأس من إمكانية التأثير على الاحتلال بشأن الأسرى، مضيفاً: "سنبقى نناضل من أجل حريتهم كما نناضل من أجل قضيتنا".وقال العالول: إننا نواجه تحديات كبيرة، وليس أمامنا سوى الصمود والتحدي والمقاومة، وليس لنا خيار سوى الصمود والوحدة، وتوسيع دائرة تحمل المسؤولية"، مبينا أن المسؤول ليست الحكومة أو القيادة أو الرئيس إنما الكل الفلسطيني.وأكد أن الحكومة ستكون حريصة على بذل كل الجهد من أجل دعم وتعزيز صمود المواطنين.