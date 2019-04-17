العثور على جثة شاب مشنوقا شرق مدينة غزة والشرطة تحقق





وأشار البطنيجي في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن قوة من الشرطة توجهت الى المكان، وباشرت بإجراءت التحقيق، للوقوف على خلفات الحادث.

خاص دنيا الوطنأفاد العقيد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بأنه تم العثور مساء الاربعاء، على جثة الشاب (ح ، خ)، (24 عاما)، مشنوقا داخل أحد المنازل بالقرب من سوق البسطات في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.