العثور على جثة شاب مشنوقا شرق مدينة غزة والشرطة تحقق
خاص دنيا الوطن
أفاد العقيد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بأنه تم العثور مساء الاربعاء، على جثة الشاب (ح ، خ)، (24 عاما)، مشنوقا داخل أحد المنازل بالقرب من سوق البسطات في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
أفاد العقيد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، بأنه تم العثور مساء الاربعاء، على جثة الشاب (ح ، خ)، (24 عاما)، مشنوقا داخل أحد المنازل بالقرب من سوق البسطات في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
وأشار البطنيجي في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن قوة من الشرطة توجهت الى المكان، وباشرت بإجراءت التحقيق، للوقوف على خلفات الحادث.
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