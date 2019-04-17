شؤون فلسطينية

ضبط لحوم ومجمدات منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك برام الله

ضبط لحوم ومجمدات منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك برام الله
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت طواقم الضابطة الجمركية اليوم الأربعاء 17/4/2019 (300) كغم من اللحوم والمجمدات المنتهية الصلاحية والغير صالحة للإستهلاك الآدمي في رام الله.

وقال بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالضابطة الجمركية وأنه بناء على معلومات من الأخوة في العمليات المشتركة للأجهزة الأمنية عن وجود لحوم ومجمدات غير صالحة للإستهلاك الآدمي في إحدى المحلات التجارية، تحركت على الفور دورية مشتركة من طواقم الضابطة الجمركية وجهات الإختصاص في وزارتي الصحة والإقتصاد الوطني إلى المحل التجاري.

وأوضح البيان، أنه بعد التفتيش والفحص تم ضبط (300) كغم من اللحوم والمجمدات منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي وبناء عليه قررت اللجنة (الضابطة الجمركية، الصحة، الإقتصاد الوطني) بإتلاف الكمية على الفور وتحويل القضية الى النيابة العامة لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة .

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