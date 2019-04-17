بدران: نتائج بيرزيت عكست تمسك شعبنا ونخبه الشبابية بخيار المقاومة

رام الله - دنيا الوطنبارك عضو المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس قسم العلاقات الوطنية فيها حسام بدران لجامعة بيرزيت، إدارة وطلبة، عرسهم الديمقراطي، مشيرا أن نتائجه عكست اليوم تمسك شعبنا ونخبه الشبابية بخيار المقاومة رغم محاولات القمع والاجتثاث.وأكد بدران أن النتيجة التي حققتها الكتلة الإسلامية اليوم بتعادلها في عدد المقاعد مع الشبيبة يشير بوضوح إلى توجهات شعبنا حين تتاح له الديمقراطية في اختيار من يمثله، حيث استطاعت الكتلة تحقيق هذا التعادل في ظل ظروف استثنائية من القمع والملاحقة.ودعا بدران لانتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة يقرر فيها الشعب ما يريد ويختار قيادته بنفسه.