هل سلمت روسيا سراً رفات عميل الموساد إيلي كوهين لإسرائيل؟

رام الله - دنيا الوطننفت وزارة الخارجية الروسية، الأنباء التي يجري تداولها في الصحافة الإسرائيلية حول نقل مسؤولين روس رفات عميل الموساد إيلي كوهين إلى خارج سوريا.وقالت الوزارة، في بيان صحفي، مساء الأربعاء: "نفند افتراءات بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تزعم بأن مسؤولين روس نقلوا رفات عميل الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) إيلي كوهين الذي أعدم في دمشق عام 1965، إلى خارج سوريا"، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).وأضافت الخارجية الروسية: "لا نفهم دوافع من ينشر هذه المعلومات المضللة وما هي الجهة التي تقف وراءها. وندعو الشركاء الإسرائيليين، بمن فيهم الصحفيين إلى التحلي بالدقة والمهنية والنزاهة أثناء التعامل مع مثل هذه المسائل الحساسة"، مؤكدةً أن مختلقي هذا الاستفزاز سيتحملون كامل المسؤولية عن عواقبه.هذا، وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد نقلت في الأيام الأخيرة أنباء بأن الخبراء الروس استخرجوا رفات الجاسوس الإسرائيلي الشهير إيلي كوهين في سوريا، ونقلوها سراً إلى خارج البلاد.