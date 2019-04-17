دولي

رسمياً.. تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المُقبلة

رسمياً.. تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المُقبلة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (عرب 48): إن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، كلف مساء اليوم الأربعاء، عضو الكنيست، رئيس الحكومة، رئيس حزب (ليكود)،  بنيامين نتنياهو، بمهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.

وأوضح الموقع، أن ريفلين، استلم بعد ظهر اليوم، النتائج الرسمية لانتخابات (كنيست) الحادية والعشرين من رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتسر.

يشار إلى أن خمسة وستين من أعضاء الكتل، التي تم انتخابها أوصوا ريفلين، بإسناد هذه المهمة إلى نتنياهو، فيما أوصى خمسة وأربعون، بتكليف رئيس تحالف (ازرق أبيض) بيني غانتس بتشكيل الحكومة، ولم يوص الممثلون العشرة عن الأحزاب العربية المنتخبة على أي منهما.

أخبار ذات صلة

مرشح سابق للرئاسة الأمريكية: أنا الآن مليونير

مرشح سابق للرئاسة الأمريكية: أنا الآن مليونير

رئيس البيرو السابق يحاول الانتحار أثناء اعتقاله

رئيس البيرو السابق يحاول الانتحار أثناء اعتقاله

فقدان 150 شخصا بانقلاب عبارة في الكونغو

فقدان 150 شخصا بانقلاب عبارة في الكونغو

نيوزيلندا تخفّض مستوى التهديد وتسحب السلاح من شرطتها

نيوزيلندا تخفّض مستوى التهديد وتسحب السلاح من شرطتها

إدارة ترامب تتيح حبس طالبي اللجوء لسنوات

إدارة ترامب تتيح حبس طالبي اللجوء لسنوات

مصرع 31 شخصا بأمطار غزيرة وعاصفة ترابية في الهند

مصرع 31 شخصا بأمطار غزيرة وعاصفة ترابية في الهند

ترامب يصدر تعليمات لتطبيق الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

ترامب يصدر تعليمات لتطبيق الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

مسؤول إسرائيلي: وفد من الخارجية زار البحرين وشارك في مؤتمر دولي

مسؤول إسرائيلي: وفد من الخارجية زار البحرين وشارك في مؤتمر دولي

التعليقات

الدنيا حكايات

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

محمية للذئاب في نابلس تخليداً لقصة النبي يوسف

شؤون فلسطينية

أبو بكر: فعاليات التضامن مع الأسرى مستمرة طوال الشهر داخلياً وخارجياً

أبو بكر: فعاليات التضامن مع الأسرى مستمرة طوال الشهر داخلياً وخارجياً

وزير الاتصالات يزور مجموعة الاتصالات وأوريدو

وزير الاتصالات يزور مجموعة الاتصالات وأوريدو

الشلالدة يلتقي رئيس جامعة الاستقلال ورئيس اتحاد نقابات العاملين بالجامعات الفلسطينية

الشلالدة يلتقي رئيس جامعة الاستقلال ورئيس اتحاد نقابات العاملين بالجامعات الفلسطينية

قدورة فارس: 5700 أسير فلسطيني يتعرضون لانتهاكات فادحة داخل سجون الاحتلال

قدورة فارس: 5700 أسير فلسطيني يتعرضون لانتهاكات فادحة داخل سجون الاحتلال

اشتية يوجه رسالة تعاطف لنظيره الفرنسي بعد حريق (نوتردام)

اشتية يوجه رسالة تعاطف لنظيره الفرنسي بعد حريق (نوتردام)

الجالية الفلسطينية في بريطانيا تبحث سبل تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة صفقة القرن

الجالية الفلسطينية في بريطانيا تبحث سبل تعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة صفقة القرن

الجبهة العربية الفلسطينية: الوفاء للأسرى بإنجاز المصالحة وانهاء الانقسام

الجبهة العربية الفلسطينية: الوفاء للأسرى بإنجاز المصالحة وانهاء الانقسام

منوعات

جينيفر لوبيز في إسرائيل لأول مرة

جينيفر لوبيز في إسرائيل لأول مرة

قبيلة صدام حسين تتبرأ من نانا

قبيلة صدام حسين تتبرأ من نانا

نيكول سابا تفاجئ الفانز بصورة لابنتها لأول مرة

نيكول سابا تفاجئ الفانز بصورة لابنتها لأول مرة

الزمن يقسو على الفنانة رغدة.. شاهد صدمة الجمهور بأحدث إطلالاتها

الزمن يقسو على الفنانة رغدة.. شاهد صدمة الجمهور بأحدث إطلالاتها

زوجة مصطفى قمر &#34;الثانية&#34; تخطف الأنظار في ظهور نادر لها

زوجة مصطفى قمر "الثانية" تخطف الأنظار في ظهور نادر لها

ريهام سعيد تهاجم أنغام وتُحرجها على الملأ بتصرفاتها

ريهام سعيد تهاجم أنغام وتُحرجها على الملأ بتصرفاتها

أول جلسة تصوير تجمع السعودية عبير سندر بخطيبها الأشقر

أول جلسة تصوير تجمع السعودية عبير سندر بخطيبها الأشقر

أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. وزوجها: &#34;فضحتينا&#34;

أحلام تحتفل بعيد ميلاد ابنتها.. وزوجها: "فضحتينا"

نقيب الفنانين السوريين يُهاجم أصالة: ليست فنانة ولا نعترف بها

نقيب الفنانين السوريين يُهاجم أصالة: ليست فنانة ولا نعترف بها

فضيحة فنية تهز لبنان.. منتج كبير يبيع أعمال قديمة لشركة إسرائيلية

فضيحة فنية تهز لبنان.. منتج كبير يبيع أعمال قديمة لشركة إسرائيلية

عربي

مصر تُعلن عن موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة

مصر تُعلن عن موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة

طائرة مساعدات إماراتية سعودية تتجه إلى إيران

طائرة مساعدات إماراتية سعودية تتجه إلى إيران

نقل البشير إلى سجن كوبر في الخرطوم

نقل البشير إلى سجن كوبر في الخرطوم

شاهد: بن سلمان وبن زايد في مطعم سعودي

شاهد: بن سلمان وبن زايد في مطعم سعودي