رسمياً.. تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الإسرائيلية المُقبلة

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (عرب 48): إن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، كلف مساء اليوم الأربعاء، عضو الكنيست، رئيس الحكومة، رئيس حزب (ليكود)، بنيامين نتنياهو، بمهمة تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة.



وأوضح الموقع، أن ريفلين، استلم بعد ظهر اليوم، النتائج الرسمية لانتخابات (كنيست) الحادية والعشرين من رئيس لجنة الانتخابات المركزية، القاضي حنان ميلتسر.





يشار إلى أن خمسة وستين من أعضاء الكتل، التي تم انتخابها أوصوا ريفلين، بإسناد هذه المهمة إلى نتنياهو، فيما أوصى خمسة وأربعون، بتكليف رئيس تحالف (ازرق أبيض) بيني غانتس بتشكيل الحكومة، ولم يوص الممثلون العشرة عن الأحزاب العربية المنتخبة على أي منهما.

