شؤون فلسطينية

غرينبلات لاشتية: لماذا تأمل أن تكون خطتنا ميتة؟

غرينبلات لاشتية: لماذا تأمل أن تكون خطتنا ميتة؟
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
رد مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط،  جيسون غرينبلات، على تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، التي أكد فيها أن (صفقة القرن) الأمريكية ولدت ميتة.

وقال غرينبلات، عبر (تويتر): "لماذا يأمل رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية، أن تكون خطتنا ميتة، وأن يفشل السلام؟".

وأضاف غرينبلات: "من خلال العمل معنا، ربما يحدث شيء رائع للفلسطينيين، لقد قلنا مرارًا وتكرارًا: إن هذا لن يكون مجرد خطة اقتصادية".

وتابع: "رئيس الوزراء اشتيه بدء عمله الجديد، بإدانة خطة لم يراها واعتبرها غير عادلة للفلسطينيين، عليك الاطلاع عليها أولاً قبل أن ترفضها، يمكن للسلطة الفلسطينية أن تواصل دفعنا بعيداً، لكن ذلك لن يحسن شيئاً في حياة الفلسطينيين".

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