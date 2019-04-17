شؤون فلسطينية

الحية لأبو مازن: لا نريد السُلطة وجاهزون لتسليم كل شيء أمام الوحدة

الحية لأبو مازن: لا نريد السُلطة وجاهزون لتسليم كل شيء أمام الوحدة
خليل الحية القيادي في حماس
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب رئيس حركة حماس، خليل الحية: إن الشعب الفلسطيني نُكب برئاسة الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، لافتاً إلى أن الرئيس عبس، لم يأت للفلسطينيين إلا بالانقسام.

وأضاف الحية، لقناة (الأقصى) الفضائية، الأربعاء: "أبو مازن انقسم على الراحل ياسر عرفات، وأخشى عندما يموت أن ينقسم الناس على قبره، فقد قسم منظمة التحرير والفصائل وحركة فتح".

وأشار الحية، إلى أن حركته جاهزة للذهاب للانتخابات مباشرة، مضيفاً: "سنكون أول المباركين لأبو مازن إن فاز في الانتخابات، وحماس ليست معنية بالتمسك بالسلطة، ونحن جاهزون لتسليم كل شيء أمام الوحدة الوطنية".

وتابع: "نقبل مباشرة للذهاب إلى الانتخابات، ومستعدون لمؤتمر إنقاذ وطني لوضع دستور، وسنبقى سداً منيعاً بوجه أي مشروع لتصفية القضية الفلسطينية، و(صفقة القرن) عنوانها بقاء الهيمنة الأمريكية على المنطقة لنهب ثرواتها".

وأكد عضو المكتب السياسي لحماس، أن تفاهمات التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي بوساطة مصرية، ستفتح أبواب التصدير من القطاع للخارج، مشدداً على أن حركته لن تسمح أن يذل أي فلسطيني.

وقال الحية، إن التفاهمات ستفتح باباً مُقيداً للتصدير، ولن يسمح بأن يذل أي فلسطيني وسيعيش بعزة بسيف المقاومة، مضيفاً: "بتفاهماتنا انتزعنا جزءاً من حقنا ووصل الصيادون لـ 15 ميلاً بحرياً، وهناك مشاريع ممولة للطاقة الشمسية من دول أجنبية، والتفاهمات قائمة،  ونتابعها مع الوسطاء، ونواصل الضغط على الاحتلال.

وتابع: "هناك اتفاق على عودة المدينتين الصناعيتين، وهناك تمويل لتوسيعهما، ووسعنا مساحة التبادل التجاري مع مصر والبضائع المصرية عامل مهم".

وأكمل: "الضامن لتفاهمات التهدئة مسيرات العودة وقوة شعبنا، ونطالب الأمم المتحدة بالإسراع في تنفيذ مشاريع التشغيل المؤقت دون تباطؤ، حيث إن مشروع التشغيل سيطال 20 ألف خريج بتكلفة تزيد عن 20 مليون دولار".

واستطرد الحية: "هناك اتفاق واضح على تزويد محطة الكهرباء بالوقود بدون ضريبة، استقرار الكهرباء سيستمر لبعد عيد الفطر وإن توقفت المنحة القطرية".

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