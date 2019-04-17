أبو بكر: فعاليات التضامن مع الأسرى مستمرة طوال الشهر داخلياً وخارجياً













رام الله - دنيا الوطنقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر، اليوم الأربعاء: إن فعاليات ونشاطات التضامن مع الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ستبقى مستمرة طوال شهر نيسان/ أبريل، على الصعيدين المحلي والخارجي.وأضاف أبو بكر، خلال وقفة ومسيرة تضامنية، نظمت من قبل الهيئة والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى، ونادي الأسير وفعاليات وقوى المحافظة وسط رام الله، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف السابع عشر من نيسان/ أبريل كل عام، أن قضية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ستبقي قضية مركزية ووطنية لدى كافة أبناء شعبنا الفلسطيني.وأكد، على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت ما يقارب من مليون فلسطيني منذ العام 1967 وأن هؤلاء دخلوا سجون الاحتلال الإسرائيلي، ولا يزال 5700 معتقل، يقبعون داخل هذه السجون، منهم من يقبع فيها منذ أكثر من 30 عاماً، وعلى رأسهم عميد الأسرى، كريم يونس.وطالب أبو بكر في كلمة مثل فيها كافة المؤسسات المنظمة للوقفة، جميع قطاعات ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، بأن يعطوا قضية الأسرى الاأمية الوطنية التي تستحق والمشاركة بكافة الفعاليات المخصصة للأسرى والمعتقلين، لتبقي قضيتهم حاضرة في المجتمع الفلسطيني والمحافل الدولية".وكانت المسيرة، قد انطلقت بمشاركة ممثلين للمؤسسات الرسمية والأهلية والأمنية، وشخصيات اعتبارية ودينية من دوار الشهيد ياسر عرفات، وجابت المسيرة شوارع رام الله تضامناً مع أسرانا البواسل، حيث ردد فيها المشاركون هتافات التضامن مع المعتقلين، ورفعوا الأعلام ويافطات الانتصار لقضيتهم العادلة.