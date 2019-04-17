الشلالدة يلتقي رئيس جامعة الاستقلال ورئيس اتحاد نقابات العاملين بالجامعات الفلسطينية











رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير العدل د. محمد الشلالدة، اليوم الاربعاء في مكتبه، رئيس جامعة الاستقلال البرفيسور صالح أبو أصبع، بحضور النائب الإداري لرئيس الجامعة د. رجاء سويدان، وعميد كلية القانون والعلوم الشرطية، والهيئة التدريسية والإدارية في جامعة الاستقلال.وهنأ وفد جامعة الاستقلال، الشلالدة، لاستلامه منصب وزير العدل في الحكومة الجديدة، وللثقة التي أولاه إياها الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء، متمنين التوفيق والنجاح له في خدمة الوطن ومصالح الشعب الفلسطيني، واستكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.بدوره، شكر الشلالدة باسم وزارة العدل، رئيس الجامعة على الزيارة الكريمة، مؤكداً أنه على استعداد لتوثيق التعاون مع جامعة الاستقلال، خاصة التعاون مع كلية القانون والعلوم الشرطية في تعزيز دور العيادة القانونية في الجامعة.وحضر اللقاء وفد جامعة الاستقلال، ونائب مدير عام الدفاع المدني، د. عمر البزور.إلى ذلك، فقد استقبل وفداً من إقليم حركة فتح- جنين، ممثلاً بأمين سر إقليم فتح- جنين عطا أبو رميلة، والأعضاء في الإقليم أحمد صدقة، ومحمد كبها، ومحي الدين العارضة، من وزارة الحكم المحلي.كما التقى الشلالدة، رئيس اتحاد نقابات العاملين في الجامعات الفلسطينية د. أمجد برهم، بحضور رئيس نقابة العاملين في جامعة النجاح الوطنية د . باسل منصور ونائبه جمال شاكر، ورئيس نقابة العاملين في الجامعة العربية الأمريكية، د. صالح عفانة، ورئيس نقابة العاملين في جامعة القدس عبد الله نجاجرة، ورئيس منتدى الحريات في اتحاد الجامعات الفلسطينية عدنان ملحم.وأكد وفد اتحاد نقابات العاملين في الجامعات الفلسطينية، أن رئيس الوزراء د. محمد اشتية، وُفق في اختيار وزراء حكومته، وإن اتحاد نقابات العاملين في الجامعات، ستدعم وزير العدل والحكومة الجديدة في عملها، لحماية وصون حقوق المواطن الفلسطيني.كما استقبل وزير العدل رئيس نيابة رام الله، نشأت عيوش، ووكيل نيابة رام الله، عبد الرحمن حسين، ومدير عام البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات والجريمة، العميد يوسف عزرائيل.