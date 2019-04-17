مصر تُعلن عن موعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية الجديدة





وقال اللجنة إن الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيجري أيام الجمعة والسبت والأحد (19 و20 و21 نيسان/أبريل) للمصريين في الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين (20 و21 و22 نيسان/أبريل) في عموم مصر البلاد، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).



رام الله - دنيا الوطنحددت هيئة الانتخابات في مصر موعد إجراء الاستفتاء الشعبي على تعديلات دستورية تطال الولاية الرئاسية، وتنص على تشكيل مجلس للشيوخ وتحديد دور القوات المسلحة.وقال المتحدث باسم الهيئة خلال مؤتمر صحفي للجنة العليا للانتخابات: "أنتم مصدر السلطات، مارسوا حقكم في المشاركة السياسية. الوطن يناديكم فلبوا النداء".وذكر أن الاستفتاء يعد من أهم مظاهر الديمقراطية وتكريسا حقيقيا لما سطره الشعب المصري في ديباجة الدستور، مشيراً إلى أن المصريين على موعد مع حق دستوري وواجب وطني.وكان البرلمان المصري قد وافق أمس الثلاثاء بأغلبية أصوات نوابه على تعديلات دستورية تتضمن تمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات على ألا يشغل الرئيس منصبه لأكثر من ولايتين، وتشكيل مجلس للشيوخ وتحديد دور الجيش في الدولة.