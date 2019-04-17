رئيس البيرو السابق يحاول الانتحار أثناء اعتقاله

رام الله - دنيا الوطن

قالت شرطة البيرو، إن الرئيس السابق آلان غارسيا، أطلق على نفسه الرصاص، الأربعاء، بعد أن وصلت الشرطة إلى منزله في العاصمة ليما للقبض عليه فيما يتصل بتحقيق فساد.







وأوضحت الشرطة، وفق ما أوردت (رويترز) للأنباء، أن غارسيا نقل على الفور إلى مستشفى كاسيميرو ألوا، لافتةً إلى أن جارسيا يخضع لجراحة عاجلة وفي حالة حرجة، وبثت لقطات لوصول ابنه وأنصاره إلى المستشفى.







وصرح إيراسمو رينا محامي غارسيا، للصحافيين بأن حالة غارسيا كانت حساسة، حيث أنه خطيب ماهر، قاد حزب أبرا الذي كان يتمتع بنفوذ قوي في بيرو منذ عقود، وحكم بيرو كرئيس قومي من عام 1985 إلى عام 1990 قبل أن يعيد تقديم نفسه باعتباره من أنصار السوق الحر والفوز بفترة ولاية جديدة مدتها خمس سنوات عام 2006.







وكان غارسيا قيد التحقيق فيما يتعلق بشركة البناء البرازيلية أودبريشت، التي أثارت أكبر فضيحة للفساد في أميركا اللاتينية، عندما اعترفت علناً في عام 2016 بأنها فازت بعقود مربحة في المنطقة برشاوى.





وفي العام الماضي، طلب غارسيا من أوروغواي اللجوء السياسي بعد منعه من مغادرة البلاد لمنعه من الفرار أو عرقلة التحقيق. ورفضت أوروغواي الطلب، وقد نفى مراراً ارتكاب أي مخالفات.